சூப்பர் மவுண்டன்கள்.! இமயமலையை விட 4 மடங்கு பெரியதாம்.. என்னவெல்லாம் ஸ்பெஷல் தெரியுமா

வாஷிங்டன்: நமது பூமி பல ஆச்சரியங்களை உள்ளடக்கிய ஒன்று. பெர்முடா முக்கோணம் தொடங்கி நமது பூமியில் உள் பல்வேறு விஷயங்கள் இன்னும் கூட மர்மமாகவே உள்ளது.

பூமியின் மர்மங்களுக்கு விடை தெரிந்து கொள்ள நாமும் பல்வேறு முயற்சிகளைச் செய்து வருகிறோம். அப்போது பூமி குறித்து நம் பல விஷயங்களை புதிதாகத் தெரிந்து கொள்கிறோம்.

உலகில் தற்போது இருக்கும் சிகரங்களில் மிக உயரமானது எது என்று கேட்டால் அனைவருக்கும் இதற்கான பதில் தெரியும். எவரெஸ்ட் சிகரம் தான் உலகிலேயே மிகவும் உயரமான சிகரம்.

There were ranges that stretched across the continent, Longer than the Himalayas: Researchers have tracked the formation of these supermountains throughout Earth's history.