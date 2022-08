'இருளில் ஒளிரும் வியாழன்'.. படம்பிடித்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி...மனிதன் வாழ சான்ஸ் இருக்கா?

Washington

வாஷிங்டன்: நாசாவின் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி வியாழன் கிரகத்தின் சமீபத்திய புகைப்படத்தை அனுப்பியுள்ளது. இதை வைத்து வியாழனில் மனிதர்கள் வாழும் சூழ்நிலை உள்ளதா என விஞ்ஞானிகள் ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ஐரோப்பிய மற்றும் கனடா விண்வெளி மையங்களுடன் இணைந்து அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா, விண்வெளியை ஆய்வு செய்வதற்காக ஜேம்ஸ் வெப் என்ற தொலைநோக்கி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் பெயருக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. முதல்முறையாக மனிதனை நிலவுக்கு அனுப்பும் அமெரிக்காவின் அப்பல்லோ திட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியவர் ஜேம்ஸ் வெப். எனவே அவரின் பெயர் தான் இந்த தொலைநோக்கி திட்டத்திற்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

NASA's James Webb Telescope has sent back the latest image of Jupiter. Based on this, scientists are studying whether there is a condition for humans to live on Jupiter.