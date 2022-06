ஐநா சபையில் இந்தி மொழிக்கு புதிய அங்கீகாரம்! எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் நடந்தது என்ன? முழுவிபரம்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: ஐநா பொதுச்சபையில் பன்மொழித்தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்தி உள்ளிட்ட 6 மொழிகள் அதிகாரப்பூர்வமற்ற மொழிகளாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் ஐநாவில் இந்தி மொழியின் பயன்பாடு அதிகரிக்க உள்ளது. இந்தியாவில் இந்தி திணிக்கப்படுவதாக தமிழகம் உள்பட தென்மாநிலங்கள் குற்றம்சாட்டிய நிலையில் அந்த மொழிக்கு புதிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ஐநா பொதுச்சபை உள்ளது. உலக நாடுகள் இடையே அமைதியை ஏற்படுத்தும் வகையில், மனித உரிமைகள் மீறலை கண்டித்து நடவடிக்கையை செயல்படுத்துவதில் இது முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது.

இங்கு அனைத்து நாடுகளுக்கும் சம உரிமை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 193 நாடுகள் இந்த சபையில் உள்ளன. இங்கு நிரந்தர உறுப்பினர்களாக அமெரிக்கா, சீனா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் உள்ளன.

English summary

A resolution on multilingualism adopted in the UN General Assembly on Friday mentions the Hindi language for the first time, with India emphasising that it is imperative that the United Nations embraces multilingualism in a true sense.