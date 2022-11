திருப்பதிக்கு இணையாக திருச்செந்தூரில் அடிப்படை வசதிகள்..300 கோடி பட்ஜெட்டில் விறுவிறு பணிகள்

Spirtuality

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோவிலை திருப்பதிக்கு இணையாக மேம்படுத்தும் பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோவிலை திருப்பதிக்கு இணையாக மேம்படுத்துவதற்காக, இந்து சமய அறநிலையத்துறையும், எச்.சி.எல். நிறுவனமும் இணைந்து 300 கோடி ரூபாய் செலவில் மெகா மேமம்பாட்டு திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தங்கும் விடுதிகள், குளியலறை, கழிப்பறை வசதிகள், குடிநீர் வசதிகள் அற்புதமாக செய்யப்பட்டுள்ளன. பல மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து செல்வார்கள். வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்களுக்கு உணவு, குடிநீர், குழந்தைகளுக்கு பால் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

திருப்பதியிலும் திருமலையிலும் தங்கும் விடுதிகள் கிடைக்காதவர்களுக்கு லாக்கர் வசதியுடன் கூடிய இடங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மூன்று வேளையும் அன்னதான வசதியும் கோவிலில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தமிழகத்திலும் இதே போல கோவில்களில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எழாமல் இருக்காது.

The work of upgrading the Tiruchendur Subramaniaswamy temple to be parallel to Tirupati is going on fast. In order to develop the Tiruchendur Subramaniaswamy Temple at par with Tirupati, the Department of Hindu Religious Charities and HCL The company is also carrying out mega development projects at a cost of Rs 300 crore.