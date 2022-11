தீபங்கள் ஏற்றும் திருக்கார்த்திகை மாதம்..தினமும் விளக்கேற்றி வணங்கினால் இத்தனை நன்மைகளா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கார்த்திகை மாதம் பிறந்துள்ளது. கார்த்திகையில் நம்முடைய உடல் மற்றும் உள்ளத்தின் இயக்கம் சீராக இருக்கும். எனவே இம்மாதத்தின் முதல் நாள் அன்று தர்ம சாஸ்தாவாகிய ஐயப்பனுக்கும் முருகப்பெருமானுக்கும் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொண்டனர். கார்த்திகையில் அதிகாலையில் நீராடி கடவுளை வழிபட்டால் துன்பங்கள் விலகும்.

கார்த்திகை மாதம் கருமையான மேகங்களைக் கொண்டு அதிகளவு மழைபொழியும் கார் காலம் ஆகும். காந்தள் பூக்கள் அதிகம் மலரும் மாதம். ஆதலால் இம்மாதம் கார்த்திகை எனப் பெயர் பெற்றது.

கார்த்திகை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் உள்ளன. கார்த்திகை மாதத்தில் கார்த்திகை தீபம், சோமவார விரதம், உமாமகேஸ்வர விரதம், கார்த்திகை ஞாயிறு விரதம், கார்த்திகை விரதம், விநாயகர் சஷ்டி விரதம், முடவன் முழுக்கு, கார்த்திகை மாத வளர்பிறை துவாதசி, ப்ரமோதினி ஏகாதசி, ரமா ஏகாதசி போன்ற வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

English summary

Born in the month of Karthikai. In Karthika the movement of our body and soul is smooth. Therefore, on the first day of this month, devotees wear garlands and fast for Dharma Sastha, Ayyappan and Lord Muruga. If you bathe in Karthikai early in the morning and worship the Lord, your sufferings will be removed.