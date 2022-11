தீராத நோய் தீர்க்கும் கார்த்திகை அமாவாசை..ராமேஸ்வரத்தில் குவிந்த கூட்டம்.. புனித நீராடிய பக்தர்கள்

Spirtuality

சென்னை: கார்த்திகை மாத அமாவாசை முன்னிட்டு இன்று புனித நீர்நிலைகளில் நீராடி பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் அளித்து வழிபட்டனர். ராமேஸ்வரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர். அக்னி தீர்த்தக்கடலில் நீராடிய பக்தர்கள் 24 புனித தீர்த்தக்கரைகளில் நீராடியதோடு நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ராமநாதசுவாமியை தரிசனம் செய்தனர்.

தீராத பிணிகள் தீர்க்கும் கார்த்திகை அமாவாசை இன்று காலை 6.35 மணிக்கு துவங்கியுள்ளது. அமாவாசை திதியில் சில விஷயங்களை செய்தால் தீராத பிணிகளும் தீரும். மறைந்த நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு அமாவாசை நாளில் தர்ப்பணம் கொடுப்பது சிறப்பு. பித்ரு சாபம், முன்னோர்கள் சாபம் ஆகியவை விலகி வாழ்க்கையில் சுபிட்சம் உண்டாகும். மேலும் புத்திர பாக்கியம், ஞானம், கல்வி, சுக சம்பத்துக்கள் ஆகியவை சிறப்பாக கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.

அமாவாசை நாளில் அன்னதானம் செய்வது நல்லது. காக்கைக்கு சோறு வைக்க வேண்டும், பசு மாட்டிற்கு வாழைப்பழம்,அகத்திக்கீரை என தானம் கொடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம் முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும். தீராத நோய்களும் தீரும் என்பது நம்பிக்கை.

On the occasion of the new moon of the month of Karthika today, devotees bathed in the holy waters and worshiped their ancestors. Tens of thousands of devotees have gathered at Rameswaram. Devotees who bathed in Agni Tirthakadal bathed in 24 holy Tirthakaras and waited in long queues to have darshan of Ramanathaswamy.