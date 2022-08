வீட்டு பூஜை அறையில் இப்படி விளக்கேற்றுங்கள்..லட்சுமி குபேரன் அருள் கூடவே வரும்!!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வீட்டில் அள்ள அள்ள செல்வம் பெருக தினசரி விளக்கேற்றி வழிபட வேண்டும். விளக்கேற்றுவது மன அமைதிக்காக மட்டுமல்ல செல்வத்திற்கு அதிபதியான அன்னை மகாலட்சுமியை மகிழ்ச்சிப்படுத்தவும்தான். செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிகளில் 5 முகம் கொண்ட விளக்கேற்றுவது சிறப்பு.

வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் பூஜை அறையில் மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபம் போட்டு, சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிற வாசனை மிக்க மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து மகாலட்சுமி மந்திரம், கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் படித்து வழிபட்டு வர வேண்டும்.

வீட்டிற்குள் உள்ள பெண்கள் தலைவிரி கோலத்துடன் காட்சியளிக்கக் கூடாது. விளக்கேற்றும் போது நன்றாக தலை பின்னல் போட்டு இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதுமே இரண்டு கைகளால் தலையை சொரிய கூடாது. தனது வீட்டில் கோலம் போடாமலும் விளக்கேற்றாமலும் ஆலயங்களுக்கு செல்லக்கூடாது. வீட்டின் பூஜை அறையில் சுவாமி படங்களுடன் இறந்தவர்களின் படங்களை சேர்த்து வைக்கக் கூடாது.

English summary

Do you know how to light a Deepam in your Pooja room: (செல்வம் பெருக பூஜை அறையில் எப்படி விளக்கேற்ற வேண்டும்) Light a lamp and worship daily to increase the wealth in the house. Lighting the lamp is not only for peace of mind but also to please Goddess Mahalakshmi, the ruler of wealth.