ரசிகர்களின் கூட்டத்தில் மாட்டிக்கொண்ட ஆரி...கடைசியில் நடந்தது தான் டீஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பெண் ரசிகர்களின் கூட்டத்தில் ஆரி மாட்டிக்கொண்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

ரசிகர்களின் அன்பை பார்த்து ஆரி மெய்சிலிர்த்து போயுள்ளாராம்.

பழைய பொருட்கள் மூலம் புது காரை தயாரித்தவருக்கு.. ஆனந்த் மகேந்திரா கொடுத்த செம சர்ப்ரைஸ்.. நெகிழ்ச்சி

இதுதான் அவர் சம்பாதித்த புகழ் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

The video of Aari being caught in a crowd of female fans has gone viral on the social networking site.Aari is mesmerized by the love of the fans.