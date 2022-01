அபிநய் மனைவியின் திடீர் நடவடிக்கை...ஆடி போன அபிநய்... எல்லாம் அதுக்கு தானா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வெளியே வந்த அபிநயின் மனைவி செய்த செயல் சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நல்லாதானே போய்க்கொண்டிருந்தது ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம் என்று ரசிகர்கள் குழம்பி வருகின்றனர்.

நீங்க என்னிடம் பேசுனீங்களா? அப்பறம் ஏன் இப்படி? - போராட்டக்காரர்களிடம் செந்தில் பாலாஜி பேசியது என்ன?

English summary

The action taken by Abhinav's wife who came out on the Big Boss show has caused a stir on the social networking site.Fans are confused as to why this sudden change was going so well.