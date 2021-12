Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: என்னதான் காதல் என்றாலும் இப்படியா??என்று நெட்டிசன்கள் சினேகன், கன்னிகா ஜோடியை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

காதலே பொறாமை கொள்ளும் காதல்...லைவ்வில் சினேகன், கன்னிகா செய்த செயல்

புதியதாக திருமணம் முடித்து இருந்தால் இப்படி எல்லாம் பொதுவெளியில் செய்யலாமா??என்று பலர் அறிவுரைகளை வழங்கி வருகிறார்கள்.

இன்று போல என்றும் காதலோடு வாழ்க என்று ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை வழங்கி வருகிறார்கள்.

தன்னுடைய மனைவியை பிரித்து செல்ல பலர் முயற்சித்தார்கள்..உருகிய சினேகன்

English summary

Many people are giving advice that if you are newly married, can you do everything like this in public?Many fans have been offering to wish them to live with love as they do today.