நான் உங்களுக்கு என்ன துரோகம் பண்ணுனேன்...கண்ணீரோடு கதறிய கூல் சுரேஷ்.. குவியும் கருத்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் கூல் சுரேஷ் வெளியிட்ட வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளத்தில் பலரையும் வருத்தத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறதாம். ஒரு சில நெட்டிசன்கள் இந்த வீடியோவை கூட விட்டு வைக்காமல் அவரை கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

நடிகர் சிம்பு நடித்த வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படத்திற்கு திரைப்படம் ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து இப்ப வரைக்கும் ப்ரமோஷன் கொடுத்தவர்களில் முதன்மையானவராக கூல் சுரேஷ் இருந்து வருகிறார்.

வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்பட வெளியான நாளில் அவருடைய காரை ரசிகர்கள் பலர் உடைத்து விட்டதற்கு நெட்டிசன்கள் தெரிவித்த கருத்துகளுக்குத் தான் தற்போது கூல் சுரேஷ் உடைந்த அழுது இருக்கிறாராம்.

என்ன கொடுமை இது? தியேட்டருக்கு வெளியே

English summary

cool Suresh has been one of the main promoters of the movie Ventu Thaniantha Kadu starring actor Simbu since the release of the movie. cool Suresh is currently crying because of the comments made by the netizens that his car was broken by many fans on the day of the release of the movie Ventu Thaniantha Kadu.