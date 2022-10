ஊரறிய திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டேன்... இப்படி ஆயிருச்சு..!! உருக்கமாக பேசிய நடிகர் முனீஸ் ராஜா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் ஆனா முனீஸ் ராஜா தன்னுடைய திடீர் திருமணத்தை குறித்து பேசிய வீடியோ ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஜீ தமிழில் ஆயுத பூஜை சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் சின்னத்திரை நடிகர் ஆன முனீஸ் ராஜாவின் திருமணத்தை வெகு விமர்சனமாக நடத்தியுள்ளனர்.

திடீர் திருமணம் மற்றும் சர்ச்சைகளால் சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வந்த முனீஸ் ராஜா பேசிய வார்த்தைகள் தற்போது ரசிகர்களின் அனுதாபங்களை பெற்று வருகிறது.

சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் ராஜா ராணி சீரியல் கதாநாயகன் வெளியிட்ட மகிழ்ச்சி பதிவு.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

Actor Muneez Raja and his wife get married in Seetharaman's special Ayudha Pooja program in Zee Tamil. Many celebrities in the serial participated in this and got married by taking thali. Then his wife is bowing with tears in her hands. Munish Raja spoke in a subdued voice saying that they have done what I wanted to do in Tamil so that the world would know.