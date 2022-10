அடித்து துன்புறுத்திய "செல்லம்மா சீரியல் கதாநாயகன்” பேசிய ஆடியோவை வெளியிட்ட சீரியல் நடிகை திவ்யா!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியல் நடிகை திவ்யா கர்ப்பமாக இருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய கணவரான செல்லம்மா சீரியலின் கதாநாயகன் அர்னாவ் பற்றி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சில ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் முடிந்த செய்தியை சமூக வலைத்தளத்தில் திவ்யா பதிவிட்டதும் அதை டெலிட் செய்ய சொல்லி அர்னாவ் பேசிய ஆடியோவை தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

செல்லம்மா சீரியல் நடிகை அன்ஷிதாவை மனைவி என்று கூறும் அர்ணவ்..கதறும் செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா

English summary

serial actress Divya is pregnant, her husband Chellamma has been making sensational allegations about the serial's protagonist Arnaav.A few months ago, after Divya had posted the news of the end of the marriage on social media, Arnaav has now released the audio of Arnaav asking her to delete it.