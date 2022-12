நடிகை கௌசல்யாவின் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பெரிய சோகமா? பலருக்கும் தெரியாத மற்றொரு பக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெள்ளி திரையில் பலருக்கும் பரீட்சையமான கெளசல்யா பல வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் சின்ன திரையில் ரீ என்ட்ரி கொடுத்திருக்கும் நிலையில் அவரைப் பற்றிய பல தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சுந்தரி சீரியலில் பல வருடங்களுக்குப் பிறகு நடிக்க வந்த கௌசல்யா சுந்தரியை மிரட்டி அவருடைய திறமையை கொண்டு வரும் ஒரு கேரக்டராக அறிமுகம் ஆகி இருக்கிறார்.

English summary

A lot of information has come out about Kausalya, who is a test for many on the silver screen, and has re-entered the small screen after many years.Kausalya, who came to act after many years in the Sundari serial aired on Sun TV, is introduced as a character who threatens Sundari and brings her talent.