மகாலட்சுமி வெளியிட்ட ஒற்றை பதிவு.. வாயடைத்துப் போன நெட்டிசன்கள்.. வேற லெவல் தான்

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி திருமண முடிந்த ஒரு சில நாட்களுக்குப் பிறகு தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பதிவில் அவருடைய காதல் கவிதை ஆறாக ஓடுவதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் வாயடைத்து போயிருக்கிறார்களாம்.

இதுவரைக்கும் கலாய்த்து வந்த நெட்டிசன்கள் தற்போதைய மகாலட்சுமியின் காதல் மழையைப் பார்த்து... கலாய்த்தது போதும் என்று நிறுத்தி விட்டார்கள் போல. பல பாசிட்டிவ் கமாண்டுகள் தான் குவிந்து வருகிறது.

போதும் இத்தோடு முடித்துக் கொள்ளலாம்.. இனி மகாலட்சுமி பேச்சை எடுக்காதீங்க.. ரவீந்தருக்கு என்னாச்சு?

English summary

Small screen actress Mahalakshmi's post on her Instagram a few days after the wedding is attracting the attention of many, "Hold my hand, hold my heart, hold me forever." Mahalakshmi has tagged Rabindran.