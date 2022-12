ஒரு தலை காதலால் அடி வாங்கிய ராமராஜன்.. எங்கள் பிரிவுக்கு இதுதான் காரணம் மனம் திறந்த நளினி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை நளினி முதல் முறையாக நடிகர் ராமராஜனை பிரிவதற்கான காரணத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார். அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

வெள்ளித்திரையில் இருந்து தற்போது சின்ன திரையில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நளினியின் ஆரம்ப காலத்தில் ஏற்பட்ட காதல் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

முன்னணி நடிகையாக இருக்கும்போதே நடிகை நளினி ராமராஜனை என்ன காரணத்திற்காக திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று செய்தி பலருக்கும் தெரிய வந்திருக்கிறது.

English summary

Actress Nalini has spoken for the first time about the reason behind her breakup with actor Ramarajan. Many fans are sharing the video.Nalini, who is now acting on the small screen from the silver screen, has surprised many people with her early love.Many people have come to know the news that why actress Nalini married Ramarajan when she was a leading actress.