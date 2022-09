ஓணம் பண்டிகைக்கு ஷிவானி கொடுத்த பம்பர் பரிசு...இந்த முறையாவது எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுமா..!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்ஸ்டாகிராம் இளசுகளின் கனவு கன்னி ஷிவானி ஓணம் பண்டிகைக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவரது ரசிகர்களுக்கு இனிப்பூட்டும் செய்தியாக தனது அடுத்த படத்தை குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கமல்ஹாசனின் விக்ரம் திரைப்படத்தில் ஷிவானியின் கேரக்டரை பெரியதாக எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் அடைந்த ரசிகர்களின் ஏமாற்றத்தை ஈடு செய்யும் பொருட்டு, தனது அடுத்த படத்தில் முழு நேர கதாநாயகியாகவே களம் இறங்க உள்ளார்.

எட்டு தோட்டாக்கள், ஜூவி, ஜூவி 2 போன்ற திரைப்படங்களில் நடித்து வெற்றிகரமான நாயகனாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் வெற்றி உடன் ஷிவானி இணைந்துள்ளார். இந்தப் படமாவது ஷிவானிக்கு கை கொடுக்குமா..!!?என்று ஷிவானி ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கத் துவங்கியுள்ளனர்.

பாலாஜியின் பிறந்தநாளில் அம்மாவோடு கலந்துகொண்ட ஷிவானி

English summary

Shivani starrer 'Bumper' has been first look of released. The first look of the film, which will be shot simultaneously in Tamil and Malayalam, has been released with Onam greetings. Not only Tamil fans but also Shivani's Malayalam fans are celebrating.