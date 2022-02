Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வலிமை திரைப்படத்தை பற்றி தன்னுடைய கருத்துகளை ஸ்ரீநிதி வெளியிட்டதால் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமான மிரட்டல் வருவதாக ஸ்ரீநிதி கூறியிருக்கிறார்.

வலிமையால் வம்பில் மாட்டிய ஸ்ரீநிதி.. பேசவே பயமாக இருக்கிறது. . கண்கலங்கி கதறும் நடிகை

வலிமை திரைப்படத்தைப் பற்றிய ரிவ்யூ கூறிய சின்னத்திரை நடிகைக்கு ரசிகர்கள் அதிகமான நெகட்டிவ் கருத்துக்களை அனுப்பி வருகிறார்களாம்.

“நாங்க வேற மாறி வேற மாறி”, போலீசின் கையை கடித்த அஜித் ரசிகர்கள்..திருச்சியில்“வலிமை” அட்ராசிட்டி..!

English summary

Srinidhi has said that she is getting more and more intimidated on the social networking site as she has published her comments about the movie Valimai.Fans are sending more and more negative comments to the iconic actress who said review about the movie Strength.