அப்பா மீது சத்தியம் செய்த அக்ஷரா..காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கோபத்தின் உச்சத்தில் அக்ஷரா செய்த செயல் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ராஜுவுக்கும், அக்ஷராவுக்கு ஏற்பட்ட தகராறில் அக்ஷரா பேசிய வார்த்தையை கேட்டு ரசிகர்கள் ஷாக் ஆகி உள்ளனர்.

டாஸ்க்கை சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்ட அக்ஷராவுக்கு அட்வைஸ் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Akshara's action at the height of her anger has been widely shared on the social networking site.Fans are shocked to hear the word spoken by Akshara in the dispute between Raju and Akshara.