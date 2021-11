போராடி வெற்றி பெற்ற அண்ணாச்சி...கடைசியில் பல்பு கொடுத்த நிரூப்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:'கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை' டாஸ்கில்.. அண்ணாச்சியின் ஆசையை சாய்த்த.. நிரூப்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இன்று வழக்கம் போல் இந்த வாரத்திற்கான தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையை 'கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை' டாஸ்க் மூலம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று பிக் பாஸ் நிர்ணயித்திருக்கிறார்.

அதன்படி காலி பாக்ஸ்களை கோபுரம் போல் அடுக்கிகொண்டே...செல்ல வேண்டும். முடிவில் யார் அடுக்கிய கோபுரம் பெரிதாக இருக்கிறதோ.. அவரே இந்த வார பிக்பாஸ் வீட்டின் தலைவர்.. இதுதான் டாஸ்க்.

English summary

Neerub will definitely be on Annachi's hit list by breaking Annachi's leader's dream.There is no doubt that the events between these two talented contestants will add more interest to the House of Big Wigs.