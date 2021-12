மதங்களைத் தாண்டிய மனித உணர்வு..அமீர்க்காக நண்பரிடம் சண்டை போட்ட அஷ்ரப்..காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜாதி மதங்களை தாண்டி அமீருக்கு அஸ்ரப் செய்த செயல் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

ஒருவர் உதவி செய்கிறார் என்று தெரிந்தால் மற்றவர்கள் எவ்வளவு தூற்றுவார்கள் என்பது அஷ்ரப் விஷயத்தில் உண்மையாகி உள்ளது.

அமீர்க்காக நெருங்கிய நண்பர் இடமும் அஷ்ரப் சண்டை போட்டுள்ளாராம்.

அமீர் இந்த மாதிரி ஷோவில் செய்வான் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை..மனதுருகிய அஷ்ரப்

English summary

Beyond caste religions, Ashraf's work for the Emir has been praised by all.The same is true in the case of Ashraf, how much others would despise him if he knew one was helping.