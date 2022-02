கலாய்த்த நெட்டிசன்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க அஸ்வினுக்கு கிடைத்த அடுத்த வாய்ப்பு...ஆரம்பமே களைக்கட்டுதே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பிரபலமான அஸ்வினுக்கு தற்போது மீண்டும் புது வாய்ப்பு கிடைத்து இருக்கிறது.

அஸ்வினுக்கு கிடைத்திருக்கும் புது வாய்ப்புக்கு அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Ashwin, who became famous through the show Cook With Comali, now has a new opportunity again.His fans have been congratulating Ashwin on his new opportunity.