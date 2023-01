எழிலுக்கு ஆதரவாக வரும் கோபி... வர்ஷினிக்கு சத்தியம் செய்து கொடுக்கும் ஈஸ்வரி.. இனி நடப்பது இதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வர்ஷினி இடம் ஈஸ்வரி எழிலுக்கும் உனக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்கும் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்.

அமிர்தாவின் விஷயம் ஈஸ்வரிக்கு தெரிந்து விட்டால் இனி என்ன நடக்கும் என்று பாக்கியாவும் எழிலும் பயப்படுகின்றனர்.

இனியாவின் படிப்பு விஷயத்திற்காக பாக்கியா இனியாவிற்கு டியூசனில் அட்மிஷன் வாங்கி இருக்கிறார்.

English summary

In Baakkiyalakshmi serial, Varshini has promised Ishwari that the marriage will take place only for Ezhil and you.Baakhiya and Egil fear what will happen if Ishwari finds out about Amrita.Baakkiya has got Iniya admission in Tuition for Iniya's studies.