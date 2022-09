"பல வருடங்களாக குழந்தை இல்லை” ஏக்கத்தில் விஜய் டிவி கதாநாயகன்..“பிறந்தது குட்டி இளவரசி”

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான நவீன் தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான தகவல்களை மகிழ்ச்சியோடு ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து உள்ளார்.

திருமணம் ஆகி பல வருடங்களாக குழந்தை இல்லாததால் இவர்கள் பிரிந்து விடுவார்கள் என்று நினைத்து இருந்த நேரத்தில் தற்போது நவீனுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

குழந்தையை குறித்தும் அந்த குழந்தைக்காக தன்னுடைய மனைவியான கிருஷ்ணகுமாரி பட்ட கஷ்டங்களை குறித்தும் நவீன் பீல் பண்ணி பதிவுகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Baavam ganesan serial Actor Naveen Muralitharan has given birth to a beautiful baby girl at a time when it was thought that they would get separated as they have been childless for many years of marriage.