பாக்யாவிடம் வில்லத்தனத்தை காட்டத் தொடங்கிய ராதிகா.. மேடையில் பதிலடி கொடுத்த பாக்கியா..இன்றைய அப்டேட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி பாண்டியன் ஸ்டோர் மகா சங்கமத்தில் ராதிகா, வில்லி அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்.

முதல் முறையாக பாக்யாவிடம் நேருக்கு நேர் ராதிகா பேசிய பேச்சுக்கு அவார்டு ஃபங்ஷனில் பாக்கியா சரியான பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

பாக்யாவின் இந்த மாற்றம் இன்றைய எபிசோட்டில் விறுவிறுப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கோபியை அடித்து விரட்டிய ராதிகா.. இவ்வளவு சீக்கிரம் நடந்து விட்டதே.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

English summary

Bakkiyalakshmi and Pandian Store Maha Sangam, Radhika has taken the avatar of Willy. For the first time Radhika spoke to Bakkiya face-to-face in the award function, Bakkiya gave a proper response. This change of bakkiya has created excitement in today's episode.