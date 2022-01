பாரதிகண்ணம்மாவில் வெண்பா எடுக்கப்போகும் முடிவு...ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம்...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மாவில் தற்போது இயக்குனர் வெளியிட்டிருக்கும் புது ட்விஸ்ட் ரசிகர்களுக்கு குழப்பத்தை கொடுத்துள்ளது.

அடுத்தகட்டமாக வெண்பாவை என்ன செய்யலாம் என்று கேள்வி எழுப்பிய இயக்குனருக்கு ரசிகர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களைக் கூறிவருகின்றனர்.

English summary

The new twist currently being released by the director in Bharathi kannamma has given confusion to the fans.