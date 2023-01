உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் பாரதி..கண்ணம்மா கூறும் வார்த்தை..எதிர்பாராத சீரியல் கடைசிமுடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மாவிடம் பாண்டி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என பாரதி பாண்டியுடன் குஸ்தி சண்டை இடுகிறார்.

பாண்டி கடைசி நேரத்தில் குஸ்தியில் தோற்று கண்ணம்மாவிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறார்.

பாரதியிடம் தோற்று விட்டதால் பாண்டி கடைசியில் பாரதியின் தலையில்

கம்பியால் அடித்து விடுகிறார்.

உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் பாரதி மருத்துவமனையில் இருக்கிறார்.

English summary

Bharathi Kannamma serial, Bharathi wrestles with Pandi as Pandi apologizes to Kannamma.Pandi loses the wrestling match at the last moment and apologizes to Kannamma.After losing to Bharthi, Pandi ends up on Bharthi's head Beats with a wire.Bharthi is in hospital in critical condition.