பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு.. வீடியோவை வெளியிட்டு பகீர் கிளப்பிய ரோஹித்!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முதல் பாகம் முடிவடைய இருக்கின்றது.

முதல் பாகத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி வெண்பா மற்றும் பாரதியின் வீடியோ ஒன்றை ரோஹித் வெளியிட்டுள்ளார்.

வெண்பாவின் கேரக்டரை தெரிந்து கொண்ட பாரதி... கடைசியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே முடிச்சிட்டாங்க

English summary

The first part of Bharathi Kannamma serial which is being aired by Vijay TV is going to end in a few days. Rohith has released a video of Venba and Bharathi in the first part that no one expected.