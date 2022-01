மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வரும் போட்டியாளர்கள்..அப்போ இன்று பஞ்சாயத்து இருக்கு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு எலிமினேஷன் ஆகி வெளியே சென்ற போட்டியாளர்கள் மீண்டும் இன்று உள்ளே வந்துள்ளனர்.

மீண்டும் தங்களுக்குப் பிடித்த போட்டியாளர்கள் வந்ததும் ரசிகர்கள் கமெண்ட் மழை பொழிகிறார்கள்.

English summary

The contestants who left the Bigg Boss house for elimination and went out are back inside today.Fans shower comments when their favorite competitors come back.