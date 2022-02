பரிதாப நிலையில் வனிதா... கன்சஷன் ரூமில் பிக் பாஸ் கொடுத்த அட்வைஸ்.. இப்படி ஆகிவிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட வனிதாவின் நிலைமையை பார்த்து ரசிகர்கள் பரிதாபப்பட்டு வருகின்றனர்.

இதுவரைக்கும் நன்றாகத்தானே இருந்தார் என்ன திடீரென இப்படி நிலைமை ஆகிவிட்டது என்று பலரும் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

Vanitha is explaining her situation that she is coming from a confused state and is in a state where she cannot even understand what I am doing.He told physically and mentally exhausted because there is no Encourage in the Bigg Boss house.