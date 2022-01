ஆரிக்காக விஜய் டிவியை கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்... செலிபிரிட்டிகளிடம் பெருகும் ஆதரவு..!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் கிராண்ட் பினாலேவில் ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த ஆரியின் வருகையை பற்றி மனம் திறந்துள்ளார்.

ஆரியின் கருத்தை கேட்ட ரசிகர்கள் பலருக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் அதிக ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss has opened its mind to the eagerly awaited arrival of Ari at the Grand Finale in the fifth season.While many of the fans who listened to Ari’s opinion were shocked, much support is on the rise.