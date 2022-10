வளர்த்து விட்டவர்களால் அமுதவாணனுக்கு ஏற்பட்ட பரிதாப நிலை.. மன அழுத்த பாதிப்பு.. இடைவெளிக்கு காரணம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காமெடி நடிகராக பலருக்கும் தெரிந்த அமுதவாணன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரு சில காலங்கள் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ளாததற்கான காரணத்தை பற்றி அவர் இப்போது வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

அனைவரையும் சிரிக்க வைத்த அமுதவாணன் மன அழுத்தத்தால் மருத்துவரை பார்க்கும் அளவிற்கு அமுதவாணனுக்கு பல ஏமாற்றங்கள் கிடைத்து இருந்ததாம். இப்போதுதான் வாழ்க்கையை நன்றாக புரிந்து இருக்கிறேன் என்று கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Amudavanan, who is known to many as a comedian, has now openly spoken about the reason why he did not participate in any show for some time before coming to Bigg Boss. Amudavanan, who made everyone laugh, had many disappointments to the point of seeing a doctor due to depression. He says that he has understood life better now.