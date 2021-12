ஒற்றைக்காலில், கொட்டும் மழையில் கெத்து காட்டிய போட்டியாளர்... இதுதான் மாஸ் டாஸ்க்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: டிக்கெட்டை வெல்வதற்கான கடைசி டாஸ்க்கில் கொட்டும் மழையில் போட்டியாளர்கள் தங்களது திறமையை வெளிக்காட்டி உள்ளனர்.

அமீர் மற்றும் சிபியின் கடைசி விளையாட்டு வேற லெவல் இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

இதுவரைக்கும் வாயாலேயே வடை சுட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் ஒருவழியாக விளையாட்டை தொடங்கி விட்டார்கள் என்று பலரும் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Competitors show off their skills in the pouring rain in the final task of winning the ticket.Fans have been saying that Amir and Ciby's last game is on a different level.