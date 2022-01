அதிகரிக்கும் பணத்தின் மதிப்பு ஜோசியர் ஆக மாறிய நிரூப்... பெட்டியை கைப்பற்ற போவது இவர்தானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடப்பதைப் பற்றி புட்டு புட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நிரூப்.

ரசிகர்களின் மனதை படிப்பதில் இவர் கை தேர்ந்தவராக இருக்கிறாரே என்று பலரும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பிக்பாஸில் நடப்பதை அப்படியே முன்பே சொல்கிறாரே இவருக்கும் விஜய் டிவிக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா?? என்று பல சந்தேகங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Many are wondering if he is a hand pick in reading the minds of the fans.Does he have anything to do with Vijay TV? That raises many doubts.