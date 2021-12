கிண்ணம் பிரச்சனையை கின்னஸில் கொண்டு வந்துவிட்டார்... பிரியங்காவின் முகத்தில் சாயத்தை வீசிய ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரியங்காவின் மீதுள்ள கோபத்தை முகத்துக்கு நேராக பேசி ராஜூ செய்த செயல் வைரலாக பரவி வருகிறது.

எப்பவோ நடந்த பிரச்சனைகளை இப்போது டாஸ்க்கில் சொல்லி காண்பித்து விளையாடும் விளையாட்டுகளை ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ராஜுவின் இன்றைய டார்கெட் பிரியங்கா தானா என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Raju's act of speaking directly to Ryanka's anger is spreading virally.Fans are now enjoying the games that are being played out by telling the task of the problems that once happened.