பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மணிகண்டன் வீட்டில் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம்.. மனைவிக்கு குவியும் வாழ்த்து

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த மணிகண்டன் தன்னுடைய மனைவியின் பிறந்த நாளை விமர்சனமாக கொண்டாடி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் மணிகண்டன் சின்னத்திரை நடிகை சோபியாவை காதலித்து திருமணம் செய்து இருக்கிறார்.

மணிகண்டனின் மனைவி சோபியா தன்னுடைய மகனோடு கேக் வெட்டி கொண்டாடி இருக்கிறார்.

சோபியா தற்போது ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சூப்பர் மாம் என்ற நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய மகனோடு கலந்து கொண்டுள்ளார்.

Manikandan, who came out of Bigg Boss Tamil Season 6, celebrated his wife's birthday with criticism. Bigg Boss Manikandan is in love and married to small screen actress Sophia.Manikandan's wife Sophia is celebrating by cutting a cake with her son. Sophia is currently participating in Zee Tamil's show Super Mom along with her son