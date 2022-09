பிக் பாஸ் 6வது சீசனில் உறுதியான போட்டியாளர்கள்.. இனி கண்டெண்டுக்கு பஞ்சமே இருக்காதாம்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன்6 விரைவில் ஆரம்பிக்க உள்ள நிலையில் போட்டியில் கலந்து கொள்ள கூடிய போட்டியாளர்களாக மூன்று செலிபிரிட்டிகளின் பெயர்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் பரவுகின்றன.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ் சீசன் 6க்கான ப்ரோமோ வெளியாகி அதில் கமல் கொடுத்த பில்டப் நிகழ்ச்சிக்கான எதிர்பார்ப்பை கூட்டி உள்ள நிலையில் இந்த மூன்று செலிபிரிட்டிகள் போட்டியில் பங்கு வருவது ரசிகர்களை மேலும் எதிர்பார்க்க வைத்துள்ளது.

பேரன் பிறந்த மகிழ்ச்சியில் அமைச்சர் கீதாஜீவன்! குழந்தைக்கு தங்கச் சங்கிலியை பரிசளித்த கனிமொழி எம்.பி.!

English summary

Bigg Boss Season 6 is about to begin, there are reports that the names of three celebrities have been confirmed as contestants who can participate in the competition. The promo of Bigg Boss season 6 has already been released and the anticipation of Kamal's build-up show has been increased, and the participation of these three celebrities in the competition has made the fans expect more.