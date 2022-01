பிக் பாஸ் தமிழ் 5:கோபமா..எனக்கா..ராஜு மேலேயா.. இது மட்டும்தான் காரணம்.. பாவனியின் புது விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு ராஜூ பற்றி தன்னிடம் கேள்வி கேட்ட ரசிகர்களுக்கு பாவனி விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்ததற்கும் வெளியே வந்ததற்கும் அதிக அளவில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று பாவனியின் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 5: பல நேரங்களில் அமைதியாக இருப்பதற்கு காரணம் இதுதானா??ராஜுவின் கண்ணீர் கதை

English summary

Bhavani has given an explanation to the fans who asked her about Raju after Bigg Boss left the house.Bhavani's fans have been saying that there has been a huge change in the way Bigg Boss has been in and out of the house.