பிக் பாஸ் தமிழ் 5:போட்டிபோடும் ஆரி- பாலாஜி கருத்துக்கள்..ட்ரெண்டிங்கில் முதலிடம் இவருக்கா

oi-V Vasanthi

சென்னை: டுவிட்டரில் விஜய்-அஜித் ரசிகர்கள் ரேஞ்சுக்கு ஆரி- பாலாஜி முருகதாஸ் ரசிகர்கள் மிகப்பெரிய கருத்து மோதல்களை நடத்தி வருகின்றனர். பிக் பாஸ் சீசன்4ன் போது வீட்டிற்குள்ளேயே கீரியும் பாம்பும் ஆக இருந்த ஆரியும்- பாலாஜியும் இன்னும் அந்த வேகம் குறையாமல் தான் இருக்கிறார்கள் போல..!!!

டுவிட்டரில் ஆரி புள்ளி வைத்து ஆரம்பித்து வைத்ததற்கு.. பாலாஜி எதிர் புள்ளி வைக்க.. இருவர் ரசிகர்களும் அதை மிகப்பெரிய கோலம் ஆக மாற்றி ட்விட்டரில் மாறி..மாறி.. பொங்கல் வைத்து விட்டனர்.

Bigg Boss Grand Finale 5 :For starting with putting Aari point on Twitter .. Balaji to put the opposite point .. Two fans turned it into the biggest and changed it on Twitter .. changed ..opinion.