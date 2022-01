பிக் பாஸ் சீசன் 5: பல நேரங்களில் அமைதியாக இருப்பதற்கு காரணம் இதுதானா??ராஜுவின் கண்ணீர் கதை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடந்து முடிந்த பிக் பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் ராஜு பல நேரங்களில் அமைதியாக இருப்பதற்கு காரணம் பற்றி ரசிகர்களுக்கு தெரிய வந்துள்ளது.

அவருடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சோகங்களால் தான் எந்த ஒரு செயலுக்கும் அதிக அளவில் உணர்ச்சிகளை காட்டாமல் இருந்து வருகிறாராம்.

English summary

Bigg Boss Grand Finale 5 :Fans have come to know about the reason why Raju has been quiet so many times in the fifth season of Bigg Boss which has just ended.It is because of the tragedies of his past life that he has not shown much emotion to any action.