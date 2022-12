"அதற்கு தொடர்பு இருக்கு” என நினைக்கிறார்கள்.. போட்டியாளர்களின் குட்டை உடைத்த கமல்ஹாசன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நடந்த டாஸ்க்களின் அடிப்படையில் பஞ்சாயத்து செய்வதற்காக கமல் என்று காத்திருக்கிறார்.

கத்தி பேசினால் வெற்றி கிடைக்கும் என சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதாக கமல் இன்றைய ப்ரோமோவில் அனைவரையும் கதி கலங்க வைத்திருக்கிறார்.

லட்சுமியின் கேள்வியால் தவித்து போன குடும்பம்... வெண்பாவை கைது செய்த போலீஸ்.. பரபரப்பான இறுதி கட்டம்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is waiting for Kamal to do the panchayat based on the tasks that happened this week. In today's promo, Kamal upsets everyone by saying that some people think that they will get success by shouting.