முதல் முறையாக அசீம் செய்த செயலை பாராட்டும் ரசிகர்கள்.. உண்மையை சொன்னாலும் இப்படியா பண்ணுவாங்க?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் அசீம் முதல் முறையாக செய்த செயலுக்கு பாராட்டுக்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் மகேஸ்வரி மற்றும் அசீம் இருவரும் காரசாரமான விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் .அதில் அசீமின் பக்கத்தில் இருக்கும் நியாயத்தை குறித்து ரசிகர்கள் பலரும் அவருக்கு ஆதரவாக கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

என் மகள் பிக் பாஸ்க்குள் செய்தது, தப்பு தான்! ஷெரினாவை பற்றி அவருடைய அப்பா கூறிய ரகசியங்கள்

English summary

Bigg Boss 6 Tamil: Appreciation is increasing for Azeem's first act in Bigg Boss Season Six Tamil show. In today's first promo, both Maheshwari and Azeem are having a heated discussion. In it, many fans are commenting in favor of Azeem about the fairness on his side.