"கர்மா” திருப்பி தாக்கியதா? விக்ரமனை வச்சி செய்யும் நெட்டிசன்கள்..அரசியல்வாதி என்பதை நிரூபிக்கிறாரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விக்ரமன் ஆரம்பத்திலிருந்து செய்து வந்த செயலுக்கு தற்போது அவருக்கு கர்மா திருப்பி தாக்கியுள்ளது என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

கதை சொல்லும் டாஸ்க்கில் பிற போட்டியாளர்களின் கதைகளை நிராகரித்து ஓடி ஓடி பட்டனை அழுத்திய விக்ரமனின் கதையை ஆரம்பித்த உடனேயே போட்டியாளர்கள் முடித்து வெளியே அனுப்பி இருக்கிறார்கள்.

பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசன் போட்டியாளர்களின் ஒரு நாள் சம்பளம்.. அதிகமாக சம்பளம் வாங்குவது இவர் தானாம்!

English summary

Bigg Boss 6 Tamil Vikraman: Netizens are saying that Karma has hit Vikraman for what he has been doing since the beginning of the Bigg Boss show. Vikraman rejected the stories of other contestants and pushed the button in the story-telling task.