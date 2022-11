"பாச தொந்தரவுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி” ராபர்ட் மாஸ்டரை முகத்துக்கு நேராகவே வார்னிங் செய்த ரட்சிதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டர் தன்னிடம் அத்துமீறி பழகி வருவதை புரிந்து கொண்ட ரட்சிதா தற்போது முதல் முறையாக அவருடைய முகத்துக்கு நேராக திட்டி இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்து ரட்சிதா என்னுடைய கிரஷ் என்று கூறி அவரிடம் சில்மிஷ சேட்டைகளில் ஈடுபட்டு வந்த ராபர்ட் மாஸ்டரை குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமான நெகட்டிவ் கருத்துகள் பரவி வரும் நிலையில் இதை குறித்து ரட்சிதா எதுவும் பேசவில்லையே என்று ரசிகர்கள் கூறி வந்தனர். தற்போது ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே நடந்து விட்டது.

English summary

Realizing that Robert Master, who is in Bigg Boss Tamil season 6, is cheating on her, Rachitha scolds him directly to his face for the first time.From the beginning, fans were saying that Rachitha did not say anything about Robert Master, who was playing pranks on him by saying that he was my crush. Now it has happened as expected by the fans.