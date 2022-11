பிக் பாஸ் தமிழ் 6: பணப்பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு வெளியேறுபவர் இவரா? எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்.!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு சீசனிலும் பண பெட்டி டாஸ்க் வழக்கமானது தான். தற்போது அதை எடுப்பதற்காக போட்டியாளர்களுக்குள் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

ரசிகர்கள் பலர் இந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னர் இவர்தான் என்று உறுதியாக கூறிவரும் நிலையில் அதே போட்டியாளரே இந்த முறை ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்ததும் பணப்பெட்டியை தூக்கி விடுவேன் என்று கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்.

பாச தொந்தரவுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி" ராபர்ட் மாஸ்டரை முகத்துக்கு நேராகவே வார்னிங் செய்த ரட்சிதா

English summary

The money box task is a routine in every season of Bigg Boss. Currently, there are discussions going on among the competitors to pick it up.While many fans are sure that he is the title winner this season, the same contestant is saying that he will throw away the cash box once a certain amount is reached.