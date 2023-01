இந்த முறை டைட்டில் வின்னர் இவர் தானா? அசீம் கொடுத்த கோர்டுவேர்ட்.. புரிஞ்சவங்க பிஸ்தா தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தற்போது 92 வது நாள் ஆரம்பித்திருக்கிறது.

இதில் இந்த முறை டைட்டில் ஜெயிக்கப் போவது இவர்தான் என அசீமின் பெயரை ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

நேற்றைய எபிசோட்டில் நடந்த சில செயல் இதற்கு முன்பு சீசனில் நடந்தது போன்று இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் ஒப்பிட்டு கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 has now started its 92nd day.Fans are saying Asim's name as he is going to win the title this time.Fans have been comparing some of the action in yesterday's episode to previous seasons.