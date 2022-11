ராபர்ட் "சொல்வதெல்லாம் பொய்” "அந்த” வழக்கில் இருந்து வெளியே வந்தவர் தான்.. ரகசியங்களை கூறிய வனிதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டரின் செயல்களை பார்த்து காண்டான அவருடைய பழைய தோழியான வனிதா பரபரப்பான செய்திகளை கூறியிருக்கிறார்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தது வனிதா தான் என்ற உண்மையை ஏற்கனவே கூறி இருந்த நிலையில், தற்போது அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி காண்டாகி இவர் பேசியிருக்கிறார். அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Robert Master's old friend Vanitha, who is in Bigg Boss Tamil Season 6, has revealed some sensational news after seeing her antics.While Vanitha had already revealed the fact that it was Robert Master who gave her the opportunity to participate in Bigg Boss, now she has spoken about her activities. Many fans are sharing that video.