ஜெயித்தாலும் கண்டுகொள்ளப்படாத அசீம்.. தோற்றாலும் கொண்டாடப்படும் விக்ரமன்.. சீண்டும் நெட்டிசன்கள்

பிக் பாஸ் ஜெயித்த அசீம் எங்கே சென்றாலும் யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை என்று நெட்டிசன்கள் விக்ரமன் புகைப்படத்தோடு ஒப்பிட்டு கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு பிறகும் விக்ரமன் மற்றும் அசீம் ரசிகர்கள் மாறி மாறி கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

டைட்டில் ஜெயித்த அசீம் வெளியிடங்களுக்கு சென்றால் அவரை யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை என்று நெட்டிசன்கள் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டு கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

அதோடு தான் தோற்றாலும் வெளியே செல்லும் இடங்கள் எல்லாம் மக்கள் கொடுக்கும் ஆதரவு விக்ரமனுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்பது போன்ற புகைப்படத்தையும் ரசிகர்கள் வெளியிட்டு அசீம் ரசிகர்களை கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

