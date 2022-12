லாரி டிரைவர்களை தரக்குறைவாக பேசிய அசீம்... திட்டி தீர்க்கும் டிரைவர்கள்... இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீம் தங்களிடம் வேலை செய்யும் லாரி டிரைவர்களை தரகுறைவாக பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அசீமுக்கு எதிராக டிரைவர்கள் பலர் சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

உயிரை பணயம் வைத்து வேலை செய்யும் டிரைவர்களை அசீம் குடும்பத்தினர் எந்த மாதிரி மோசமாக நடத்துகிறார்கள் என்பதை அசீமே அவருடைய வாயால் கூறி இருக்கிறார்.

English summary

In Bigg Boss Tamil Season 6, a video of Azeem talking down to the lorry drivers who work for him is being shared on social media.Many drivers are commenting on social media against Azeem.Azeem himself tells how badly Azeem's family treats the drivers who risk their lives.