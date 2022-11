அசீம் பற்றி அவருடைய அம்மா வெளியிட்ட நெகிழ்ச்சியான பதிவு... ஒரே வார்த்தையில் மொத்த பாசமும் தெரிகிறது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஒரு போட்டியாளராக கலந்து கொண்டிருக்கும் அசீம் பற்றி அவருடைய அம்மா வெளியிட்ட பதிவை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கடந்த வாரம் அசீம் ரசிகர்களின் மத்தியில் நெகட்டிவ் கருத்துக்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் இந்த வாரம் அவருக்கு அதிகமான ஆதரவு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அவரைப் பற்றி அவருடைய அம்மா வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் மேலும் வரவேற்பு பெற்று இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Season 6 Tamil : Many fans are sharing a post about Azeem, who is a contestant on Bigg Boss Season 6, posted by his mother. Last week, Azeem was receiving negative comments from fans, but this week, he is receiving more support. In this situation, his mother's post about him is getting more acceptance among fans.